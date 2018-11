Torna la pioggia e si scatenano nuove frane. Boschi spazzati via. 300mila alberi abbattuti ad Asiago

Dall'Alpago al Comelico, passando per il Cadore, la ripresa delle precipitazioni su un territorio già gravemente compromesso dal maltempo ha scatenato nuove frane. «I boschi di Mario Rigoni Stern non ci sono più», avverte Roberto Ciambetti, presidente del consiglio regionale. Se a Belluno si stimano danni su 90 ettari di bosco, ad Asiago gli alberi abbattuti potrebbero essere più di 300mila. Zaia ha scritto a Conte chiedendo la sospensione di tasse, mutui e bollette nelle aree colpite.

UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RIATTIVATE

Sono 240mila le utenze dell'energia elettrica rialimentate da Enel in Veneto e Friuli Venezia Giulia da lunedì scorso, inizio della fase più acuta del maltempo. In Triveneto è impegnata una task force di oltre 1.500 addetti di E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Le zone tuttora interessate da guasti sono principalmente quelle nelleÿprovince di Belluno e Udine.ÿLa situazione, aggiornata a stasera, vede in provincia di Belluno:ÿcirca 16.800 utenze ancora disalimentatie, in quella di Udine circa 4000.



2 NOVEMBRE - IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE A TOLMEZZO

Il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, sarà domani a Tolmezzo, alle ore 10.30, insieme al governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e al vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, per incontrare i sindaci dei comuni della regione duramente colpiti dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi. Lo rende noto la Regione. «È un importante riconoscimento - sottolinea Fedriga - dell'attenzione dedicata dal Governo al nostro territorio in momenti così difficili». La presenza di Borrelli, prosegue Riccardi, «servirà anche a certificare lo straordinario lavoro che stanno svolgendo volontari e tecnici della Protezione civile regionale, così come tutte le forze che abbiamo messo in campo per fronteggiare la grave emergenza». Dopo la riunione, Borrelli effettuerà un breve sopralluogo nell'area circostante con i vertici della Giunta regionale.