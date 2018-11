Maltempo, oggi nuova allerta in Lazio, Veneto e Liguria. Gli aggiornamenti in diretta

hanno avuto una grande intuizione: non rimettersi in viaggio, per Milano, lunedì scorso, alla luce dell'allertache era stata diramata in Liguria, dove la famiglia si trovava alloggiata nel castello Bonomi-Bolchini di Portofino . I disastri causati dal maltempo e dal dissesto idrogeologico, infatti, hanno finito per costituire un pericolo incredibile e il crollo del tratto di strada che collega Portofino con, di fatto, ha lasciato la famiglia isolata.Il figlio di Silvio Berlusconi, manager di Mediaset, ha quindi deciso di non fare subito ritorno a Milano, ma alla fine si è ritrovato completamente isolato insieme alla propria famiglia. Anche la, come tante altre, è riuscita a raggiungerevia mare, grazie ad alcuni mezzi messi a disposizione dalla Guardia Costiera. Qui, Pier Silvio e Silvia, insieme ai figli, hanno deciso di alloggiare in un hotel. Il castello, infatti, è una vera residenza per la famiglia, considerato anche che uno dei figli va a scuola proprio a Santa Margherita Ligure.Per il momento, la famiglia resterà nella cittadina ligure, dove è giunta anche la mamma di. Nessun rientro a Milano previsto nei prossimi giorni, ma i fan di Verissimo possono tirare un sospiro di sollievo: la puntata di sabato prossimo, già registrata prima dello scorso weekend, andrà regolarmente in onda.