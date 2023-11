Maltempo, allerta in 5 regioni: ecco quali. Curcio: «Evacuazioni preventive». Il sindaco di Quarrata: «Salite ai piani alti»

INCUBO

Bagnolo è anche il nome del torrente di cui sopra, quello che è uscito degli argini, distruggendo perfino l'idrovora che avrebbe dovuto limitare i danni. Montemurlo - due morti, centinaia di case invase dal fango, un'altra frazione, Oste, ancora con l'acqua alta - è un brulicare di tantissimi giovani e meno giovani venuti dalle zone vicine a dare una mano con i badili. Al Bar Ristorante La Torre, dopo avere ripulito il locale, si sono messi a preparare pasti caldi e li portano gratuitamente agli anziani che non vogliono lasciare le loro case, assediate dai detriti, anche se manca il gas. Se durante il giorno spunta anche il sole, alle 20 il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, fa capire che sta arrivando ancora la pioggia. Diffonde un appello molto fermo: «Dalle 20 si rende necessario disporre che gli abitanti delle frazioni di Oste, Popolesco e Santorezzo lascino la propria abitazione se abitano ai piani terra o in seminterrati o vadano ai piani più alti». Sono le 20.30 quando il governatore della Toscana, Eugenio Giani, conferma: «Durante il giorno per fortuna in molte aree il livello dell'acqua si è abbassata. Ma per la notte ci aspettiamo forti precipitazioni. Se riusciamo a resistere, poi la situazione migliorerà». Viaggiando in Toscana il presidente Giani ha constatato due effetti devastanti della tempesta di giovedì: in collina alcuni corsi d'acqua hanno letteralmente modificato il loro percorso; sul litorale, in provincia di Pisa, ma anche in Versilia e nel Livornese, sono stati trascinati via gli scogli che proteggono dalla forza delle onde che così minacciano stabilimenti e negozi.



Ma torniamo al mattino. Non molto lontano da Montemurlo, a Firenze, nella sede della Regione, al termine di un sopralluogo con il governatore della Toscana, Eugenio Giani, il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, aveva spiegato che l'emergenza non è finita e che si sta giocando su due tavoli.



E se allarghiamo l'inquadratura sull'Italia intera, emerge che l'assedio del maltempo prosegue. Dalla Protezione civile hanno diramato un nuovo bollettino: «Allerta arancione in Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Liguria. Allerta gialla in 15 regioni. Ancora piogge, temporali e vento forte su gran parte dell'Italia». Ma è proprio il sistema dei colori che sembra avere dei limiti. L'altro giorno a Campo Bisenzio molti cittadini hanno raccontato: nessuno ci ha avvertito dell'apocalisse in arrivo, se siamo riusciti a metterci in salvo è solo per il passaparola, non per gli avvertimenti delle istituzioni. Alcuni ragazzi ieri a Montemurlo erano più fatalisti. Dice Raffaele Paci, mentre tenta di liberare dal fango il piano terra della sua casa che si trova proprio di fianco al torrente Bagnolo: «Guardi, ciò che è successo è stato talmente senza precedenti, che non so davvero se sarebbe stato possibile avvertire la popolazione. Il torrente è piccolo, ma in poco tempo si è trasformato, era enorme, trascinava anche detriti e arbusti».

