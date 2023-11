Maltempo, lo sfogo dei vigili del fuoco: «Basta stupidità, vorremmo tornare a casa anche noi». Il video dell'uomo travolto dalle onde

di Hylia Rossi

In questi giorni l'Italia è vessata dal maltempo che ha causato danni ingenti a cose e a persone. I sindaci si stanno mobilitando per organizzare le evacuazioni dalle zone più a rischio e le aree già colpite hanno sofferto non solo le piogge battenti ma anche le alluvioni e le esondazioni che ne sono derivate.

I vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente per cercare di aiutare la popolazione, portando acqua e viveri a chi non riesce a uscire di casa per le strade allagate, traghettando famiglie e bambini in zone sicure e rischiando la vita per assicurare la salvezza a chiunque ne abbia bisogno.

Tuttavia, i rischi inutili di tanti li hanno spinti a pubblicare uno sfogo su Facebook per richiedere a tutti di prendere sul serio la situazione e stare più attenti, per la propria salute e quella altrui.

Lo sfogo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Genova

I vigili del fuoco scrivono: «Quattro immagini di oggi, una di un frame di un video che metteremo nei commenti. Tre immagini trovate nel web. La quarta foto rappresenta il soccorso dei Vigili del Fuoco a una persona avventuratasi sugli scogli di Punta Vagno. Persona in gravi condizioni all'ospedale e gli stessi soccorritori colpiti più volte da onde rischiando loro stessi. Il nostro lavoro consiste anche nel rischiare per salvare altri da condizioni di pericolo, indipendentemente dai motivi che hanno portato le persone a rischiare.

Ma, vedete, sembrerà forse strano a qualcuno, ma abbiamo l'ambizione, a fine turno, di tornare a casa dai nostri cari.

In migliaia hanno espresso il loro sostegno nei confronti dei vigili del fuoco, che mettono a rischio la propria vita per salvare quella altrui, compresa quella di chi non sembra avere problemi a metterla in pericolo per scattare foto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 13:06

