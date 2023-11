Maltempo Toscana, neonata salvata dai vigili del fuoco: la sua casa era circondata dal fango. Al sicuro anche mamma e papà

di Redazione web

Una bambina avvolta in una coperta di pile grigia, la testa coperta da un cappello rosa, stretta tra le braccia di un vigile del fuoco dallo sguardo commosso e provato allo stesso tempo. Un'immagine di speranza che arriva dalla Toscana devastata dall'alluvione quella della piccola, salvata insieme alla sua famiglia a Quarrata, in provincia di Pistoia.

Neonata salvata a Quarrata

La popolazione di Quarrata è tra le più colpite dal maltempo che in Toscana ha fatto 6 vittime, e dove gli uomini dei Vigili del Fuoco lavorano senza sosta da giovedì. La casa in cui la bambina vive con la famiglia era stata circondata dal fango, e i soccorritori hanno fatto ricorso a un mezzo anfibio per portare la piccola in salvo insieme a genitori e nonni. La foto della bimba ormai in salvo è stata condivisa dagli stessi Vigili sui propri canali social e anche il governatore della Toscana Eugenio Giani ha voluto ringraziarli pubblicando l'immagine su Facebook.

#Alluvione #Toscana, 570 #vigilidelfuoco al lavoro: proseguono le ricerche di persone disperse, le operazioni di prosciugamento, l’assistenza alla popolazione in difficoltà. Evacuata a Quarrata (PT), dalla loro casa allagata, una famiglia: genitori e una bambina di pochi mesi pic.twitter.com/hkG3twwMwi — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 4, 2023

La bambina di 3 anni

A Oste di Montemurlo, nel Pratese, sempre ieri i volontari della Protezione civile comunale hanno portato in salvo una bambina di 3 anni che, come riferito dal Comune, «vive al quarto piano di una palazzina di via Pomeria a Oste ed è costretta per sopravvivere, a causa di una patologia, a rimanere attaccata ad un apparecchiatura salvavita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA