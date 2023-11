Meteo, tempesta Debi nel weekend: maltempo con nubifragi e vento a 100 km/h. Le regioni più colpite

La tempesta Ciaran non fa in tempo a lasciare l'Europa e l'Italia che già al largo dell'Atlantico sta maturando la tempesta Debi: i due cicloni andranno a collidere, ruotando uno attorno all'altro e rinnoveranno forti condizioni di maltempo su gran parte dello scacchiere europeo. Anche l'Italia resterà coinvolta in questo connubio ma più per l'azione di Debi che per quella di Ciaran che sul Mediterraneo avrà una storia meno importante.

La tempesta Debi

La perturbazione associata a Debi ci raggiungerà nella giornata di sabato portando un nuovo peggioramento del tempo a iniziare dalle nostre regioni più occidentali. Rovesci, temporali e nubifragi ripercorreranno quasi la stessa scia colpendo prevalentemente le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche, poi entro domenica si allontaneranno verso l'area balcanica. Anche questo fronte, come il precedente sarà accompagnato da venti forti tempestosi che potranno soffiare con raffiche fino a 100kmh. Vediamo allora come si svolgeranno queste due giornate secondo le previsioni di 3BMeteo.