Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due ragazzi disonoquesta notte in seguito ad uno schianto, a bordo di una Fiat Punto, in provincia di Foggia., entrambi di Carapelle, sono deceduti sul colpo, mentre un loro amico, di 17 anni, è rimasto gravemente ferito e trasportato d'urgenza agli Ospedali Riuniti di Foggia.L'auto su cui viaggiavano i tre giovani, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada ed è andata a schiantarsi contro un albero, poco prima delle 4 di stanotte. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 83, che collega Orta Nova e Stornara, all'altezza di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.Il piccolo paese diè sotto choc dopo aver appreso la notizia. Il sindaco ha deciso di proclamare ilnel giorno delle esequie dei due giovani ragazzi.