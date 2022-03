Leggo, nasce il nuovo canale Telegram: come iscriversi per ricevere gratis la copia cartacea

Nasce il nuovo canale telegram di Leggo, dove potrete ricere - ovviamente in maniera del tutto gratuita - il pdf dell'edizione cartacea della prima free press d'Italia. Un passo avanti, una piccola novità, per andare incontro a tutti i nostri lettori, e soprattutto per raggiungere anche i "nuovi lettori", che già seguono - da tutta Italia - il sito di Leggo.

La tradizione ovviamente prosegue. Leggo lo continuerete a trovare - come sempre - ogni giorno nella metropolitana di Roma e Milano. Ma la tradizione, come abbiamo imparato in questi anni di trasformazione digitale, si può rinnovare e innovare.

Da oggi in poi, quindi, non sarete solo voi che andrete incontro a Leggo prendendolo dalle mani di uno dei ragazzi che lo distribuisce o dai contenitori preposti nei corridoi delle stazioni della metropolitana, ma sara lui - Leggo - a raggiungere voi, sui vostri smartphone.

Ricevere Leggo sul vostro telefonino sarà semplicissimo: basterà iscriversi al nostro canale telegram dove ogni mattina - alle 8 precise - dal lunedì al venerdì - riceverete la copia cartacea dell'edizione di Roma e Milano. Non c'è bisogno di fare altro: dal momento in cui vi sarete iscritti, farà tutto la redazione di Leggo.

Per iscrivervi basta cliccare su questo link - https://t.me/leggoit e poi su Join per unirvi al canale telegram di Leggo. E, ovviamente, scaricato il giornale potrete condividerlo con gli amici tramite le varie App di messaggistica instantanea, i social network o addirittura la cara vecchia mail.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 18:41

