L'architetto di Putin riavrà i suoi beni: annullato il sequestro da 141 milioni di euro a Lanfranco Cirillo

di Redazione Web

L'architetto di Vladimir Putin riavrà i suoi beni. La Cassazione ha annullato il maxi sequestro da 141 milioni di euro tra beni mobili e immobili nei confronti di Lanfranco Cirillo, noto come 'l'architetto di Putin' per la vicinanza con il leader russo.

Russia verso il colpo di Stato, addio Putin? L'ex collaboratore sicuro: «Potrebbe succedere presto»

Putin è malato? L'oncologo italiano: «Faccia a forma di luna e aggressività, ha la sindrome di Cushing»

L'architetto di Putin riavrà i suoi beni

La decisione arriva a pochi giorni dal via, previsto per il 23 febbraio a Brescia, del processo nei confronti di Cirillo, su cui pendono le accuse di esterovestizione, autoriciclaggio e contrabbando. La Cassazione, accogliendo il ricorso della difesa, ha annullato per questioni di diritto il sequestro di 141 milioni disposto dal tribunale di Brescia nell'agosto 2022. Gli atti sono stati trasmessi al tribunale del riesame.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA