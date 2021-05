Ripara la caldaia di casa con la moglie, scivola a terra e muore

Infortunio mortale all'ora di pranzo di sabato. Un uomo è morto mentre lavorava nel locale caldaia: i contorni dell'incidente sono ancora da chiarire. L'incidente è avvenuto in una abitazione in via Ferd, nel territorio comunale di Lamon. Pare che l'uomo, Adriano De Lazzer di 65 anni, fosse impegnato in alcuni lavori di manutenzione quando è caduto.

Secondo quanto si è appreso, assieme alla moglie Mariangela (ricoverata all'ospedale di Feltre) il 65enne stava spostando una cisterna all'interno del locale caldaie quando il recipiente è caduto sbalzando i due a terra. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era già più nulla da fare. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Feltre.

