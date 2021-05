Madre e figlia di 12 anni trovate morte impiccate: si ipotizza un omicidio-suicidio

Una donna di 40 anni e la figlia di 12 sono state trovate morte impiccate nella loro casa di campagna, vicina al santuario del Letto Santo, a Santo Stefano di Camastra, nel messinese. A scoprire i corpi nella serata di sabato sarebbe stato il marito della donna, padre della ragazzina. I carabinieri, che indagano sul fatto, ipotizzano un omicidio suicidio.

La Procura di Patti, guidata da Angelo Vittorio Cavallo, ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. Sul posto il magistrato di turno e i Carabinieri che conducono l’indagine. Il marito della donna trovata impiccata, come apprende l’Adnkronos, viene sentito in queste ore dagli inquirenti. Al momento non si esclude l’omicidio-suicidio, ma si valutano anche altre ipotesi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Maggio 2021, 23:12

