Travolto e ucciso in autostrada mentre ripara il pneumatico al camper

Tragedia sulla A4 nel tratto a tre corsie tra Latisana e San Giorgio di Nogaro: un tir guidato da un camionista austriaco ha travolto e ucciso un camperista tedesco che stava riparando la ruota del suo veicolo nella corsia di emergenza.

L’incidente è avvenuto verso le 15 di ieri. Sul posto i sanitari, la polizia stradale e il personale di Autovie Venete per soccorrere il 52enne Claus Lechner che è stato elitrasportato al Cattinara di Trieste dove è spirato nella notte.

Per l'investitore - che ha il mezzo sotto sequestro - è scattata l'accusa di omicio stradale.

Sempre oggi - 29 maggio - altra tragedia della strada per un terribile incidente avvenuto lungo la Statale 55 'Dell'Isonzo'. Le cause del sinistro, che ha coinvolto una moto, sono in accertamento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Maggio 2021, 22:49

