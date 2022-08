Si tuffa nel lago di Garda e batte la testa: grave un ragazzo di 17 anni

Paura nel veronese nel Lago di Garda, dove un ragazzo di 17 anni si è tuffato in acqua, ha battuto la testa ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Borgo Trento di Verona. Il giovane, di origini egiziane, non si é accorto del basso livello del lago, dovuto alla siccità degli ultimi mesi, e si è buttato da un pontile, battendo violentemente il capo sul fondo.

L'incidente è avvenuto in località Canossa, vicino a Punta San Vigilio, nel comune di Garda (Verona). Il 17enne ha riportato un grave trauma cranico ed é stato trasportato all'ospedale in codice rosso, con l'elicottero di Verona Emergenza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Agosto 2022, 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA