Vacanze, incubo ladri in casa: come difendersi e quanto costa proteggere l'abitazione

Il furto nelle abitazioni è il crimine che più preoccupa gli italiani. A ritenerlo una minaccia sul piano della sicurezza il 26,6% dei maggiorenni secondo Eurispes, addirittura il 43,1% secondo il Censis. Solo una sensazione? Non tanto, vista la crescita dei furti (+17,3%) e delle rapine (+14,2%), due tipologie nelle quali rientrano anche i reati commessi nelle abitazioni, registrata da Eurispes tra il 2021 e il 2022. Lo ricorda la confederazione nazionale dell'artigianato, la Cna, spiegando che le famiglie più avvedute hanno da tempo deciso di correre ai ripari contro questa minaccia. E lo fanno potendo usufruire anche dei bonus statali.

Molte abitazioni sono sprovviste di difese contro la criminalità

Ma rimangono molte le abitazioni sprovviste totalmente di difese inoltre la criminalità segue passo passo, e talvolta precede, gli avanzamenti tecnologici. I sistemi basici di difesa vanno dalle porte blindate alle inferriate. Per una porta blindata di ultima generazione, tutto incluso, si spende da 2.700 a 6mila euro. Le inferriate hanno prezzi che variano sensibilmente a seconda della dimensione: una grata fissa in ferro di dimensione media non può costare meno di 5/600 euro.

Ma quanto costa proteggere in maniera più sofisticata le nostre abitazioni?

Ma quanto costa proteggere in maniera più sofisticata le nostre abitazioni dalle mire dei malintenzionati? E, ancora, lo Stato aiuta in qualche modo le famiglie in questa difesa? A stilare un «decalogo» di suggerimenti è Cna Installazione Impianti.

Appartamento medie dimensioni: ecco la spesa

Per un appartamento di medie dimensioni, nell'ordine dei 70 metri quadrati, il costo si aggira tra i 2500 e i 3mila euro per tecnologie di fascia medio-alta e segna un aumento del 10% rispetto agli anni precedenti. Un sistema costituito da quattro telecamere filari unito a un sistema di registrazione si aggira tra i 1500 e i 2mila euro in base alla tipologia e qualità di definizione delle telecamere. Come avere il sostegno pubblico: la Legge di Bilancio 2023 ha confermato la detrazione fiscale per l'installazione di sistemi di sicurezza.

Detrazioni fiscali

Acquistando un nuovo impianto di allarme o videosorveglianza, o sostituendo quello già esistente, sarà possibile usufruire della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute. Il bonus sicurezza è disponibile fino a tutto il 2024 e consiste in una detrazione fiscale dell'Irpef che dev'essere ripartita in dieci quote annuali di uguale importo. A usufruirne per intero sono soltanto le unità immobiliari residenziali; nel caso di uso promiscuo dell'edificio (abitazione e impresa) il vantaggio fiscale è ridotto del 50%. Possono beneficiare del bonus tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell'Irpef, senza alcun limite di reddito che siano proprietari dell'immobile.

