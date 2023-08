Ladri svuotano, smontano e rubano la piscina di 10 metri, il proprietario: «Si sono anche bevuti le birre nel capanno»

di Redazione web

La piscina è uno dei divertimenti più ambiti da tutti, soprattutto in estate, quando le giornate diventano torride. Avere una vasca da impiantare nel proprio giardino per gettarvisi dentro, deve essere stato il sogno dei ladri che a Bernareggio, in provincia di Monza, hanno svuotato, smontato e rubato una piscina di 10 metri per 5, contenente 55 mila litri d'acqua. Ciò che ha sconvolto il paese è il fatto che nessuno si sia reso conto di nulla e che i ladri si siano mossi in modo così silenzioso.

#Bernareggio (Monza), colpo nella notte: ladri svuotano e rubano una piscina https://t.co/dxvxxTfN1V Ma vi rendete conto a che punto siamo arrivati? Rubano assolutamente tutto! In quale altro paese possono svuotare, dissotterrare e caricarsi una piscina? — hele (@hele_fr) August 3, 2023

La vicenda

Ciò che è avvenuto a Bernareggio, Monza, ha dell'incredibile. Alcuni malviventi avevano deciso che avrebbero voluto una piscina tutta per loro e, quindi, perché non rubarla a chi già ne possedeva una. Quindi, durante la notte del 26 e 27 luglio, molto silenziosamente, sono entrati all'interno di un giardino privato, hanno svuotato dall'acqua e, poi, smontato una vasca molto capiente. Le forze dell'ordine pensano che i ladri si siano serviti di un mezzo pesante per trasportare il tutto. Il proprietario della piscina, comunque, è rimasto sconvolto da ciò che gli è capitato e lo rivela anche al Giornale di Monza e Vimercate: «Come minimo ci hanno impiegato tutta la notte, perché si tratta di un'operazione che richiede parecchio tempo.

Le parole del proprietario della piscina

Infine, il proprietario derubato della sua piscina ha continuato il suo racconto al Giornale di Monza e Vimercate: «Ecco, hanno aperto i frigo e si sono spazzati tutte le birre. Qualcuna se la sono bevuta lì, sotto le stelle, aspettando che la piscina si svuotasse. Altre invece se le sono portate via. Hanno preso solamente la piscina e la pompa, non hanno toccato neanche uno dei prodotti che utilizzo per la pulizia e la depurazione dell'acqua. Questo mi fa pensare a un furto studiato, quasi fosse su commissione. Anche perché la piscina era nuova di zecca, l'avevo acquistata proprio quello stesso giorno».

