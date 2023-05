Scatta una foto ai ladri in fuga, i malviventi tornano indietro e lo massacrano di botte

di Redazione web

Scatta una foto ai ladri in fuga. I malviventi si fermano e lo prendono a calci e pugni. È successo a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. La vittima, un ventenne, aveva passato la serata in un locale con alcuni amici. Uscendo, si è reso conto che alcuni malviventi avevano rubato un altoparlante Bluetooth dalla sua auto. Così ha scattato una foto alla targa dell'auto in fuga, scatenando la reazione furiosa dei ladri.

Cosa è successo

L'aggressione è avvenuta lo scorso 5 febbraio.

L'intervento di alcuni buttafuori del locale aveva messo in fuga i tre, che non sono però riusciti a sfuggire alle indagini dei carabinieri. Ad aiutare nelle ricerche hanno contribuito le immagini delle telecamere di sicurezza, poste fuori dal locale.

