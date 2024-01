Investita da un'auto mentre attraversa la strada, morta mamma di 3 figli

di Daniela Cesarii

Non ce l’ha fatta Grazia Maria Moretti, 72 anni, che nella serata di mercoledì, a Ortona, era stata investita da un’auto in via Tommaso Grilli. Le condizioni della donna erano, in realtà, apparse subito serie fin dal momento del suo ricovero in ospedale a Pescara. In tarda mattinata di ieri la donna è poi spirata. Grazia Maria Moretti, 72 anni, originaria di Rodi Garganico, vedova, lascia tre figli.

Il fatto è accaduto in via Tommaso Grilli, intorno alle ore 20 di mercoledì, in una zona periferica, ma densamente abitata. Purtroppo il quartiere è scarsamente illuminato ed è stato forse questo particolare alla base dell’incidente. Da una prima ricostruzione dei fatti si è stabilito che un’auto lungo via Grilli, che procedeva a bassa velocità, ha investito la donna che stava attraversando la strada a piedi. Nell’urto, che non dovrebbe essere stato molto violento, la signora è però caduta a terra sbattendo la testa sul cordolo del marciapiede. Un particolare questo che le ha causato un trauma violento al cranio che le è risultato poi essere fatale.



La signora è stata subito soccorsa dal conducente dell’auto, un residente del quartiere. Sul posto poi è giunto il 118 che ha prestato le prime cure del caso, intubando la donna, per poi procedere al suo trasferimento e ricovero all’ospedale Santo Spirito di Pescara.

Grazia Maria Moretti, classe 1952, vedova, lascia tre figli, due nipoti, aveva lavorato per lungo tempo, come collaboratrice, all’asilo nido “Antonio Gramsci”. Oltre ad essere stimata per il suo lavoro che svolgeva con grande professionalità e passione, la donna era amata per il suo essere sempre attenta e generosa nei confronti del prossimo. La salma riposa, per il momento, all’obitorio dell’ospedale di Pescara. Probabilmente saranno disposti esami ulteriori sul corpo della donna mirati ad accertare le reali cause del decesso. Solamente dopo che saranno eseguiti tutti gli accertamenti la salma sarà riconsegnata ai familiari che potranno disporre le esequie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA