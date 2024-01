Incidente sulla A4 a Novara, auto tampona tir: muore 53enne

Un uomo di 53 anni, residente in Abruzzo, nel pomeriggio ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla A4 tra i caselli di Novara est e Novara ovest. L'uomo era alla guida di una Fiat 500 L, mentre percorreva l'autostrada in direzione Torino e ha tamponato un camion che si stava accingendo a entrare in una piazzola di emergenza.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso del 53enne, sono arrivate le pattuglie della sottosezione della polizia stradale di Novara Est, cui spetta la vigilanza di quel tratto della Torino-Milano circa 125 chilometri di tratta della A4 Torino - Milano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 21:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA