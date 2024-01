Incidente tra auto e camion, gravi mamma e papà 26enni: il figlioletto di due anni resta illeso

di Redazione web

Due adulti sono rimasti feriti in modo grave e un bimbo di 2 anni è rimasto illeso in un incidente stradale avvenuto oggi sulla ex statale Dalmine-Villa d'Almè. Nello scontro sono rimasti coinvolti un'auto - sulla quale viaggiavano i genitori entrambi 26enni e il bimbo - e un mezzo pesante il cui autista non ha riportato ferite.

Non è al momento chiara la dinamica dell'incidente sulla quale indagano i carabinieri. I due giovani e il bambino sono stati estratti dal veicolo dai vigili del fuoco e poi sono stati trasportati in ospedale, il padre e la madre in codice rosso e il piccolo per controlli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Gennaio 2024, 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA