Scontro tra due auto sulla Laurentina, morto un 78enne. Auto in fiamme sulla Colombo, 4 feriti

Un morto e un ferito grave questo è il bilancio dell'incidente su via Laurentina a Roma. Quattro feriti di cui tre in codice rosso sulla Cristoforo Colombo. L'evento più drammatico si è verificato su via Laurentina in seguito a un incidente tra due auto. A perdere la vita è stato un uomo di 78 anni mentre un 57enne è rimasto gravemente ferito.

Incidente mortale su Via Laurentina

Il 78enne era al volante della sua Opel Mokka in direzione Pomezia, quando ha perso il controllo della sua auto verso il chilometro 18 andandosi a scontrare prima contro il guardrail e poi contro una Ford Focus che viaggiava in direzione opposta, verso Roma. Immediati i soccorsi che hanno trasportato il 78enne verso il campus biomedico ma putroppo non c'è stato nulla da fare perchè le ferite riportate erano troppo gravi.

Scontro sulla Cristoforo Colombo

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio intorno alle 00:30 all'altezza dell'incrocio con Via canale della Lingua, c'è stato un incidente che ha causato quattro feriti e una macchina che ha preso fuoco. Un 23enne ungherese a bordo della sua Ds3 si è scontrato con una mercedes guidata da un 21enne.

Il 23enne è stato portato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia, il 21enne all'Aurelia Hospital. Grave anche una 20enne a bordo della Ds3, portata prima al Sant'Eugenio e poi trasferita al San Camillo. Tra i feriti pure una 18enne di origini albanesi, lei non è in gravi condizioni.

