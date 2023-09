Infermiera uccisa a coltellate dal compagno, Nicoleta aveva 51 anni: si era trasferita da Treviso in Spagna per amore

di Redazione Web

Si era trasferita in Spagna per amore, ma è stata uccisa dal compagno. Nicoleta Buliga Lupo è partita dalla Treviso per raggiungere Castellónde la Plana, un comune nella zona di Valencia. Il motivo? L'infermiera romena di 51 anni, che per 19 anni ha lavorato all'ospedale San Camillo di Treviso, era follemente innamorata di Ioan Corbaceri, 54enne anche lui romeno, e lo avrebbe seguito ovunque. Ma la loro storia d'amore ha avuto un triste epilogo: un femminicidio.

Nel giugno scorso, come riportato da Il Gazzettino, Nicoleta aveva compiuto il grande passo, trasferendosi in Spagna, per unirsi al suo nuovo compagno. La loro relazione era iniziata due anni prima, nonostante lui vivesse e lavorasse in Spagna.

Tuttavia, il destino ha preso una piega terribile. La scorsa settimana, nella notte tra giovedì e venerdì, la donna è stata uccisa brutalmente a pugnalate nel loro appartamento. Gli investigatori hanno confermato che Ioan Corbaceri, il suo compagno, si è impiccato poco dopo aver commesso l'omicidio.

Si tratta di una tragedia. Un caso di femminicidio-suicidio, con tutti gli indizi che puntano verso una crisi all'interno della loro relazione. I colleghi di Nicoleta sono stati i primi a insospettirsi quando non si è presentata al lavoro e ha smesso di rispondere ai messaggi su WhatsApp. Un segnale che ha fatto partire subito l'allarme che ha attirato l'attenzione della polizia spagnola. Nicoleta è stata accoltellata più volte in varie parti del corpo, mentre il suo assassino si è tolto la vita, il suo corpo è stato ritrovato accanto a lei. Nicoleta lascia il figlio che vive a Treviso: ha raggiunto Castellón appena appresa la tragica notizia, accompagnato dal padre.

