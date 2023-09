Il femminicida seriale Stefano Fattorelli riceve sconto di pena, il tribunale gli risparmia 4 anni di carcere

di Redazione web

Sconto di pena per il femminicida seriale Stefano Fattorelli: anziché 12 anni resterà solo 8 anni in galera. Questo è quanto stato deciso a Venezia, in secondo grado di giudizio. Una misura di sicurezza alla quale seguiranno cinque anni di libertà vigilata.

L'uomo ha attentato alla vita di Sandra Pegoraronel 2022. Il 19 novembre 1999 ha assassinato con 33 coltellate l'ex fidanzata Wilma Marchi. Per quest'omicidio ha già scontato una pena detentiva altrettanto ridotta e conclusasi dopo la detenzione, con i domiciliari prima di ottenere la definitiva liberazione grazie a indulto e buona condotta.

La storia oggi si ripete, ma a differenza di 24 anni fa oggi la vittima è sopravvissuta e si è espressa in merito così.

Femminicidio di Marisa Leo: i colpi di pistola per paura dell'emancipazione

Marisa Leo uccisa dall'ex, emozione e lacrime al funerale. Il vescovo: «Non ho parole per tanto dolore»

La cruenta aggressione

Il 10 maggio Sandra aveva appena terminato il turno di lavoro in ospedale quando Fattorelli, originario di Caprino Veronese, la riaccompagnò a casa, in via Cafasso a Padova. L'uomo ha atteso che Sandra arrivasse a casa, l'ha seguita sino a dentro l'appartamento e ha deciso di picchiarla, calci e pugli, per poi accoltellarla alla schiena. Con le poche forze rimasta, Sandra ha raggiunto la porta di ingresso trascinandosi sino alla maniglia e con il filo di voce che possedeva ha chiesto aiuto.

Le parole della vittima

«Vorrei formare un gruppo per dare aiuto alle persone che hanno subìto abusi come me... Io non ho ricevuto praticamente aiuto in nulla, ho dovuto fare tutto da sola!!!», ha scritto Sandra Pegoraro su Facebook. Operatrice socio sanitaria dell'Azienda Ospedale Università di Padova, 52enne, sedici mesi fa è miracolosamente sopravvissuta all'ggressione del suo ex. Da quel giorno, Sandra è andata avanti e nell'ultimo anno ha ripreso in mano la propria vita con coraggio e determinazione.

I precedenti di Stefano Fattorelli

I precedenti di Stefano Fattorelli non riguardano solo l'aggressione a Sandra o l'omicidio di Wilma, ma anche lo stalking a una terza compagna, la psicologa del carcere che aveva seguito il suo percorso rieducativo.

L'uomo è stato considerato un femminicida seriale e per questo motivo, per molti, la pena non sarebbe congrua ai danni arrecati alle diverse donne con cui ha intrattenuto relazioni amorose.

Tanti i messaggi di speranza e di conforto nei confronti dell'ultima vittima che si è salvata per miracolo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA