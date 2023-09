Femminicidio di Marisa Leo: i colpi di pistola per paura dell'emancipazione

Non è l’unica ad aver perso la vita per mano di un uomo in queste settimane, ma #Marisa Leo, la trentanovenne uccisa con tre colpi di pistola dal suo ex – poi suicidatosi-, ci offre uno spunto di riflessione in più.

Era manager di una cantina vicino a Marsala, Marisa, ed era fiera del suo lavoro.

Faceva anche parte delle “Donne del vino”, l’associazione nata per formare e valorizzare le donne nel settore vitivinicolo, attiva anche nel contrasto alla violenza sulle donne - tanto che, sul sito, esiste addirittura un pulsante virtuale che mette in contatto con i centri antiviolenza -.

Marisa era quindi una donna emancipata. Non avrebbe dovuto avere, allora, più strumenti per difendersi? Per evitare il peggio?

La denuncia per stalking lei l’aveva fatta, contro l’ex compagno, eppure, neanche quella è bastata.

Una storia tragica, quella di Marisa, che mi ha fatto pensare allo strano fenomeno che gli studiosi chiamano ”paradosso nordico”.

Tutti sappiamo quanto i paesi scandinavi siano sempre in vetta alle classifiche europee sulla parità di genere: in Svezia, Norvegia, Finlandia, le donne sono pagate quanto gli uomini, ricoprono gli stessi ruoli e condividono i compiti familiari al 50% con mariti e compagni.

Il “paradosso nordico” è una delle risposte a questa domanda: l’ipotesi è che più le donne si avvicinano alla parità con il genere maschile, più la reazione degli uomini si fa violenta.

Gli uomini, in quei paesi, sembrerebbero quasi voler “punire” le donne per aver osato uscire dalla subalternità, perché l’emancipazione femminile li spaventa.

Forse anche nel “profondo Sud” della Sicilia è successo qualcosa di simile? Forse anche i tre colpi di pistola che hanno ucciso la povera Marisa erano “colpi di paura” per la sua emancipazione?

Uomini, ma che “paura” vi facciamo?

------------------------------------------

Giornalista, autrice e conduttrice tv. Da anni realizza reportage di approfondimento su ambiente, sostenibilità e temi sociali. L'argomento che più la appassiona è la parità di genere. E' mamma di due bambini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA