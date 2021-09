Incidente con il trattore, morti due agricoltori in provincia di Cuneo e di Teramo

Doppia tragedia oggi nelle campagne italiane. Due agricoltori sono morti in due diversi incidenti a bordo dei loro trattori, ed un terzo è rimasto ferito in un incidente analogo.

La prima tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi a Mosciano Sant'Angelo (Teramo). Per cause ancora da accertare Gabriele Grosso, 72 anni, è morto schiacciato dal suo trattore che si è ribaltato mentre percorreva via Quaglia. Intervenuti subito il 118 e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti di rito.

Il secondo incidente mortale si è verificato invece a Roddi (Cuneo). Un agricoltore di 60 anni, che stava lavorando in un campo di sua proprietà, è morto travolto dal suo trattore che si è ribaltato. A dare l'allarme i vicini, ma non è stato possibile salvare l'uomo nonostante l'intervento dei carabinieri di Alba e dello Spresal dell'Asl Cuneo 2.

Tragedia sfiorata, invece, a Orvieto, nel primo pomeriggio di oggi. Un pensionato di 70 anni, che stava lavorando in un terreno di sua proprietà in località San Valentino, è rimasto ferito in un incidente analogo a quanto accaduto in Piemonte e in Abruzzo. A soccorrerlo i vigili del fuoco e l'eliambulanza del 118, che lo ha trasportato all'ospedale di Viterbo: l'uomo è ferito gravemente ma sarebbe fortunatamente fuori pericolo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 20:05

