Incidente in moto, perde il controllo e finisce fuori strada: Mattia muore a 26 anni

Ha perso il controllo della sua moto, finendo fuori strada. È morto così, ad appena 26 anni, Mattia Barbon, un giovane residente ad Adria (Rovigo). La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio a Porto Viro e segue un altro tragico incidente stradale sempre in provincia di Rovigo, avvenuto ieri sera, quando un centauro è morto dopo essere stato urtato da una civetta.

Mattia Barbon è morto oggi, nel cuore del delta del Po, dopo essere uscito di strada in via Cà Pisani, non lontano dall'omonimo agriturismo. Il ragazzo viaggiava in direzione di Porto Viro da Porto Levante, in sella alla sua Yamaha. Sul posto i rilievi sono stati svolti dai carabinieri, che ritengono si sia trattato di un'uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Agosto 2021, 21:25

