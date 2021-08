Ludovica Tocchini, trovata morta la ragazza scomparsa di casa a 24 anni: il corpo in un casolare abbandonato

La speranza di ritrovare Ludovica Tocchini è finita a meno di 24 ore dalla scomparsa della 24enne che era uscita dalla sua casa di San Giuseppe di Montecarlo (Lucca) ieri mattina e non vi ha più fatto ritorno. Il corpo della giovane donna è stato ritrovato in un casolare abbandonato in via di Tappo a Badia Pozzeveri, sempre vicino Lucca.

A trovare il corpo, appeso ad una corda, un abitante del paese che si era unito alle ricerche di Ludovica. La zona era già stata perlustrata in precedenza, ma solo stamattina l'uomo ha pensato di controllare l'interno del casolare abbandonato nell'ipotesi che la ragazza vi si fosse rifugiata per passare la notte. L'ipotesi è che la giovane si sia suicidata, ma al momento gli inquirenti non escludono altre piste.





Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Agosto 2021, 14:43

