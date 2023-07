Incidente a Jesolo, frontale tra due auto all'alba: morti Mattia, 24 anni, e Tommaso, 23. Un ragazzo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo

di Redazione web

Incidente frontale dall'esito drammatico questa mattina alle 5.45 a Jesolo: due ragazzi sono morti poco, ed erano poco più che ventenni.L'incidente è avvenuto lungo via Piave Nuovo nei pressi della "Carrozzeria Piave". A scontrarsi per cause al vaglio dei carabinieri, una Yaris e una Citroen monovolume.

Sono morti due ragazzi sono Mattia Pavanetto, 24 anni di San Donà di Piave e Tommaso Cattai, 23 anni di Musile di Piave, che erano a bordo della piccola utilitaria. Nell'impatto uno dei giovani è stato sbalzato fuori dall'abitacolo: grave il conducente dell'altra auto, un 38enne di Eraclea.

Un ragazzo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo

Nel terribile schianto sono morti gli occupanti della piccola utilitaria, la Toyota Yaris: nell'impatto uno è stato sbalzato fuori dall'abitacolo.

Grave il conducente dell'altra auto.

Sul posto il Suem anche con l'eliambulanza, i pompieri di Jesolo e Mestre, insieme ai militari dell'Arma per i rilievi.

