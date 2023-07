Angelika Hutter, l'ipotesi choc sulla famiglia uccisa in Cadore: «Investimento volontario». La rabbia dopo un litigio: telecamera sequestrata

Viaggiava ad almeno 70 chilometri l'ora, in un punto in cui il limite è di 50, Angelika Hutter, l'automobilista tedesca 32enne che giovedì scorso ha ucciso tre persone, tra cui un bimbo di due anni, a Santo Stefano di Cadore, falciandole con la propria vettura. È quanto conferma il video acquisito dai Carabinieri di Belluno da un autofficina che mostra l'Audi nera sfrecciare a velocità palesemente forte in un tratto rettilineo alcuni secondi prima del terribile impatto.