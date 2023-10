Incidente di Mestre, il video choc dell'autobus che precipita: la manovra dell'autista, poi la caduta nel vuoto

Incidente dell'autobus a Mestre. Un video delle telecamere di sorveglianza mostra la caduta dell'autobus dal cavalcavia. Tra le 21 vittime anche un neonato di pochi mesi, un 12enne ed una ragazza minorenne. Quattro dei 15 feriti sono ricoverati in terapia intensiva. I passeggeri erano turisti ospiti del campeggio 'Hu' di Marghera. Morto anche l'autista del mezzo, l'unica vittima italiana, il quarantenne Alberto Rizzotto. Sotto choc i suoi colleghi: «era esperto», dicono.

La procura di Venezia ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla strage. Tra le ipotesi resta quella di un malore del conducente. Le vittime sono state estratte dal pullman. «È stato un lavoro complicato», spiegano i soccorritori, che parlano di «una tragedia di giovani, salvo qualche adulto». Il pullman era elettrico e le batterie hanno preso fuoco nell'impatto. Si lavora per accertare l'identità dei deceduti.

Gli agenti della questura hanno acquisito gli elenchi degli ospiti del campeggio. Quattro morti sono ucraini, secondo quanto informa il ministero degli Esteri di Kiev.

L'uomo aveva caricato i turisti in centro storico e li stava riportando in campeggio a Marghera. Da quanto risulta aveva preso servizio 90 minuti prima, un dettaglio che sembrerebbe escludere l'ipotesi di un colpo di sonno. «Shuttle to Venice» (navetta per Venezia) aveva scritto nell'ultimo post su Facebook un'ora me mezzo prima dell'incidente. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ipotizza un malore. E sembrano suffragare questa ipotesi anche le immagini di un video diffuso: «si vede il pullman - dice Massimo Fiorese, amministratore delegato de La Linea - un mezzo molto pesante perché elettrico, poco prima di cadere dal cavalcavia. Il mezzo arriva, rallenta, frena. È quasi fermo quando sfonda il guard rail».

Il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi ha detto che un riesame di quanto accaduto sarà fatto oggi. «Noi allo stato non siamo in grado di fare una ricostruzione precisa degli avvenimenti», ha detto, rimandando alle prossime ore ulteriori commenti. E l'Asaps, associazione che si occupa di sicurezza stradale, solleva il tema del guard rail giudicato «troppo basso per contenere un veicolo di quel peso». Il pullmann è stato rimosso e posto sotto sequestro. All'obitorio è stato allestito un servizio di supporto per i parenti delle vittime.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 12:03

