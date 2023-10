Mestre, bus precipita da un cavalcavia e prende fuoco: almeno 21 morti, 12 feriti. Brugnaro: «Scene apocalittiche»

Una scena apocalittica: la barriera del cavalcavia divelta, un pullman finito giù sulla ferrovia che prende fuoco, le urla di chi assiste alla tragedia e di chi a bordo resta intrappolato tra le lamiere accartocciate e in fiamme. «Ventuno morti», comunica la prefettura in serata: al bilancio della tragedia si aggiungono 12 feriti e almeno quattro dispersi.



Una strage in un incidente che funesta Mestre verso sera. Un volo di 30 metri e almeno due minori morti, ha detto il prefetto a Sky in serata. Altri tre bambini sarebbero tra i feriti. Il pullman stava rientrando al campeggio 'Hu' a Marghera.

Brugnaro: «E' un apocalisse, ci sono almeno 20 morti». Il cordoglio della premier Meloni

Cosa è successo? Il metano, la caduta dal cavalcavia e lo schianto sui cavi dell'elettricità