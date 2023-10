Bus precipitato a Mestre, 21 morti: chi sono le vittime, molti stranieri. Deceduto anche l'autista Alberto Rizzotto

di Redazione web

Bus precipitato da un cavalcavia a Mestre, chi sono le vittime dell'incidente. Molti erano stranieri. È di 21 morti, 18 feriti e alcuni dispersi, un numero che dovrebbe oscillare tra i 4 e i 5, il bilancio dell'incidente avvenuto a Mestre/Marghera martedì sera e comunicato dalla Prefettura ai soccorritori. I soccorsi fino a tarda notte erano ancora in corso, per cui il numero di vittime e feriti era da considerarsi provvisorio. Molti erano turisti di origine ucraina, alcuni tedeschi: due vittime sono minorenni. Morto anche l'autista, Alberto Rizzotto, 40enne trevigiano di Tezze di Piave, con un'esperienza alla guida di pullman di almeno sette anni.

Il bilancio delle vittime

Nel dettaglio, il bilancio delle vittime alle 22 di martedì 3 ottobre è il seguente: 19 deceduti sul posto; 2 deceduti in ambulanza. I feriti: 1 bambino portato con elisoccorso a Padova e una donna trasferita da Treviso (si tratta di una bambina di 4 anni gravemente ustionata, non cosciente, ricoverata e intubata. Bambina che arriva direttamente dall'incidente in elisoccorso. La donna, invece, è una donna di 50 anni che arriva dall'ospedale di Treviso anche lei grave, intubata, ustionata e con politraumi. Bambina e donna sono entrambe ucraine ma non parenti; 6 pazienti a Mestre di cui 3 rossi 3 gialli; 1 paziente a Mirano codice rosso; 1 paziente a Dolo codice giallo; 9 pazienti a Treviso - 2 codici rossi, 2 codici gialli, il resto non ha codice ma ci sono 2 bambini.

Morto anche l'autista

Ci sono molte persone davanti all'ingresso del campeggio Hu di Marghera, dove alloggiavano i turisti del pullman, per avere qualche informazione che permetta di identificare le vittime. Sul posto è arrivato il console a Venezia della Bulgaria, che deve raccogliere informazioni anche per i suoi omologhi di altre nazioni. È stata la Prefettura di Venezia ha diramare subito l'allert a tutte le autorità consolari, considerando che è probabile che la maggior parte delle vittime siano cittadini stranieri.

Dove erano diretti

Erano diretti al campeggio 'Hù di Marghera i turisti del pullman vittime dell'incidente di stasera sul cavalcavia di Mestre. La struttura si trova all'inizio della strada Romea e fornisce un servizio di navetta per Venezia, che parte giusto davanti all'ingresso. Al momento il campeggio è chiuso e gli addetti non rilasciano dichiarazioni. Il camping, che ha anche una ampia piscina interna, ospita prevalenteme turisti stranieri.

