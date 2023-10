Terribile incidente a Mestre. Un pullman con numerose persone a bordo è precipitato questa sera da un tratto sopraelevato di via dell'Elettricità, a Mestre, finendo sul sedime ferrioviariio che scorre a fianco della strada. È successo verso le 20, in prossimità del cavalcavia Vempa. Le informazioni non sono ancora chiare ma sembrerebbero esserci almeno 20 vittime, fra le quali due bambini. Sul posto ci sono moltissime ambulanze.