Incidente del bus a Mestre, selfie sul cavalcavia della tragedia: tanti "turisti dell'orrore" arrivati a piedi dagli hotel vicini

di Redazione web

Dopo la tragedia del bus a Mestre, avvenuta martedì 3 ottobre, è cominciato il via vai di persone sul luogo dell'incidente. Ci sono cittadini che hanno portato fiori per le vittime, ma ci sono anche quelli che si sono presentati di primo mattino con i telefonini per riprendere quel che restava dell'incidente.

Sono stati molti i turisti che si sono voluti affacciare, prima dell'arrivo dei tecnici per i rilievi ufficiali, per rubare uno scatto macabro del luogo della tragedia. A pochi passi dal cavalcavia incriminato, infatti, sorgono molti alberghi, uno a fianco all'altro, nati negli ultimi anni per incrementare la disponibilità di posti letto a Mestre.

Cosa è successo

Sono sette le vittime identificate del tragico schianto di un bus a Mestre. Cinque sono cittadini ucraini, uno di nazionalità tedesca e l'autista, Alberto Rizzotto, trevigiano di 44 anni. Il bilancio definitivo è di 21 morti, tra loro anche due minorenni non ancora identificati. In base a quanto riferito dal prefetto di Venezia, Michele Di Bari, i 15 feriti (6 in condizioni gravi, molti sotto choc) sono tutti stranieri: quattro sono cittadini ucraini, due sono spagnoli, due austriaci, un tedesco, un croato e un cittadino francese. Minorenni anche tra i feriti, una ragazzina di tre anni ricoverata a Padova con gravi ustioni e due tedeschi a Treviso. In queste ore stanno arrivando in Italia i parenti delle vittime.

All'ospedale di Mestre, uno dei nosocomi dove sono stati trasferiti i feriti, è stata allestita un servizio di accoglienza e una sala dedicata ai familiari. A bordo del bus, secondo quanto spiegato da Massimo Fiorese, l'amministratore delegato della società di pullman La Linea che effettua il collegamento con Venezia per conto del campeggio «Hu» di Marghera, erano in 35 ma le prenotazioni erano 16. «Una situazione abbastanza comune, sottolinea, anche perché il pullman elettrico era comunque riservato espressamente ai clienti del campeggio», ha aggiunto l'ad dell'azienda secondo cui siamo in presenza di un «incidente veramente inspiegabile perché è avvenuto in un'area urbana, ha coinvolto un pullman elettrico nuovo e la velocità in quel momento era bassissima».

Fiorese un'idea però ce l'ha. «Attendiamo i risultati dell'autopsia per capire qualcosa» ma «dai video il guard rail sembra una ringhiera».

«Tutte le possibilità sono al vaglio della procura» dice il prefetto di Venezia Per il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, l'incidente non è legato a un problema al guard rail mentre il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, afferma che è «ancora presto per arrivare alle cause della dinamica, c'è un fascicolo aperto dalla magistratura, ogni istituzione si sta impegnando a condurre le proprie indagini». Una delle ipotesi, sui cui dovranno fare chiarezza i pm di Venezia che procedono per strage, resta quella di un malore dell'autista che svolgeva l'attività da 7 anni ed era ritenuto un conducente esperto. «Alberto era una persona buonissima - raccontano i colleghi -. Non aveva malizia, secondi fini, era un puro.Se si dimenticava di pulire un bus diceva 'hai ragione ho sbagliato, la prossima volta cercherò di fare meglio». Nel pomeriggio intanto, alle 17.30, nell'Aula della Camera si terrà una commemorazione mentre il Senato, in apertura dei lavori, ha osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 13:37

