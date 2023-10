Barbara D'Urso, silenzio social per la strage di Mestre: «Notizie devastanti dall'Italia»

di Redazione web

Barbara D'Urso è volata a Parigi dopo aver vissuto per un periodo in Inghilterra, tra passeggiate per la città londinese e la scuola di inglese per imparare la lingua. L'ex volto di Mediaset ha condiviso con i suoi fan tutti i suoi viaggi e le sue avventure, ma questa votla ha annunciato che si prenderà una pausa, almeno per oggi.

Barbara ha spiegato il motivo con una storia su Instagram. Andiamo a leggere cosa ha scritto.

Barbara D'Urso, fuga da Londra: l'annuncio social sorprende tutti. Ecco il motivo

Barbara D'Urso (in tuta e scarpe da ginnastica), la corsetta per rilassarsi: «Respira e basta»

«Oggi non vi porto in giro con me perché le notizie dall'Italia sono devastanti. Il mio cuore è lì con voi», ha scritto Barbara D'Urso, annunciando la pausa dai social, almeno per oggi, a causa della strage di Mestre.

Questa notte, infatti, nella città veneta, un autobus è precipitato dal cavalcavia. Sono 20 le vittime di questa tragedia e molti feriti. Il sindaco di Venezia ha definito l'incidente di Mestre «una scena apocalittica».

La conduttrice ha voluto rispettare il dolore e il lutto delle persone coinvolte nell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 11:13

