Autobus precipitato a Mestre, il video degli ultimi istanti: il mezzo che rallenta, frena e (quasi fermo) sfonda il guard rail

Cosa è successo negli ultimi istanti? Spunta un video che potrebbe chiarire la tragedia di Mestre. Anche l'autista del mezzo, Alberto Rizzotto, trevigiano, 40 anni, è morto nell'incidente. Sotto shock i suoi colleghi, che lo definiscono un conducente esperto, che svolgeva l'attività da 7 anni. Rizzotto aveva postato l'ultimo messaggio su Facebook ieri sera, alle 18.30, un'ora e mezza prima della tragedia: «Shuttle to Venice» (navetta per Venezia) aveva scritto, geolocalizzandosi davanti allo 'Hu Camping Town' di Marghera, dove alloggiavano i turisti del pullman. Era dipendente della Martini Bus,, che aveva noleggiato il mezzo alla società La Linea, con una quale aveva un contratto per il trasporto dei turisti a Venezia.