Incidente a Catania, auto esce fuori di strada: morti due giovani, feriti altri due

di Redazione web

Incidente con due morti e due feriti in provincia di Catania, sulla strada statale 385 chiamata «di Palagonia», in direzione dell'innesto della strada statale 124. Un'auto è uscita fuori strada, per cause ancora da accertare, all'altezza di Mineo, intorno alle 5,30 del mattino. Ne dà notizia in un comunicato l'Anas, spiegando che il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso da parte del 118 e delle forze dell'ordine.

Nell'incidente coinvolti 4 giovani: due morti e due feriti

Le persone coinvolte nell'incidente sono quattro giovani di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, che viaggiavano su una Fiat Punto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 13:06

