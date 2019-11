I funerali di Giulia, morta a 18 anni: Alberto è ancora grave. Il commovente abbraccio tra i due papà

Oggi nel Duomo di Castelfranco c'è stato l'addio a, la ragazza morta a 18 anni nell'incidente in Mercedes con l'auto, guidata dal fidanzato, che si è ribaltata togliendole la vita. L'abbraccio tra due padri piegati dal dolore ha segnato il momento più angosciante della tragedia stradale avvenuta ad Halloween a Musile di Piave: ad Alessandro, 19 anni, era appena stata ritirata la patente. E lui, che ieri si era risvegliato dal coma e aveva chiesto subito di Giulia, è ancora grave in ospedale.Al funerale oggi c'erano centinaia di persone: una cerimonia sobria senza applausi all'uscita, per non distogliere dal silenzio nel quale famiglie e amici hanno dato l'ultimo saluto alla ragazza. L'abbraccio tra il papà di Giulia e il papà di Alberto,, ha commosso tutti: Franco è l'imprenditore che aveva lasciato il lavoro per seguire la vita del figlio maggiore autistico, di nome Andrea, una vicenda che aveva ispirato un romanzo e anche il film Tutto il mio folle amore di, portato alla 76a mostra di Venezia.