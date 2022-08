Grandine con chicchi come noci: terrore nel centro del paese, cosa è successo

Allagamenti e danni si sono verificati nel Salento, e in particolare a Soleto, dove attorno a mezzogiorno si è abbattuta una violenta grandinata con chicchi di ghiaccio grandi come noci. La perturbazione atmosferica è durata pochi minuti per poi lasciare il posto ad una pioggia battente . Si registrano danni alla colture, allagamenti e la caduta di alcuni alberi nel paese.

COLDIRETTI, SOS GRANDINE NELLE CAMPAGNE, 6 MLD DANNI

Coldiretti spiega che le precipitazioni per ridurre il deficit idrico devono essere continue e di bassa intensità, mentre le manifestazioni violente si abbattono su terreni secchi che non riescono ad assorbire con l'acqua che cade e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e smottamenti e facendo salire il conto dei danni.

«Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne», conclude la Coldiretti.

Grandine con chicchi come noci: terrore nel centro del paese, cosa è success https://t.co/OBPz7YdzfP — Leggo (@leggoit) August 28, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Agosto 2022, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA