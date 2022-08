Meteo, maltempo in arrivo nel weekend: estate in caduta libera per i prossimi 15 giorni. Ecco dove Sono in arrivo, infatti, una serie di perturbazioni che porteranno alla fine del caldo, seppure più accettabile, di questi giorni





L'estate 2022 sembra ormai essere arrivata al capolinea. Sono in arrivo, infatti, una serie di perturbazioni che porteranno alla fine del caldo, seppure più accettabile, di questi giorni. I centri internazionali evidenziano come nei prossimi 15 giorni ci sarà un graduale, ma continuo crollo termico, con l'arrivo delle piogge al centronord. Leggi anche > I cani piangono quando vedono i loro padroni: uno studio mostra il modo in cui provano emozioni La torrida estatate 2022 sembra quindi essere giunta al termine e se in questi giorni è tornato il sole e il caldo, già dalla giornata di venerdì le cose potrebbero cambiare. Arriverà sull'Italia un vortice atlantico che porterà piogge e un abbassamento generale delle temperature. Ci sarà sempre la solita dicotomia tra Nord e Sud: nel corso del weekend sul settentrione saranno previste piogge e temperature al ribasso, mentre al Sud tornerà il sole anche se con temperature più miti. Il maltempo si intensificherà nel corso del weekend, quando ci sarà una fase meteorologica più incerta, a tratti instabile e caratterizzata da un elevata frequenza di rovesci e temporali, dapprima su gran parte delle regioni settentrionali, in seguito anche su alcuni tratti del Centro. #PieroAngela, l'arrivederci nell'ultima puntata di #Superquark: «Non finisce qui» https://t.co/3mYGtqU8dI — Leggo (@leggoit) August 25, 2022 Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Agosto 2022, 10:40

