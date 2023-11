Bidella "pendolare" da Napoli a Milano non viaggia più: Giuseppina Giugliano è stata trasferita a Caivano. «Felicissima»

di Alessio Esposito

La sua storia ha fatto discutere per settimane. Per qualcuno ha rappresentato una potente denuncia sul caro-affitti, per altri è stata l'emblema della precarietà del lavoro in Italia. Per altri ancora, invece, si tratta di una fake news. Fatto sta che da qualche tempo l'odissea quotidiana di Giuseppina Giugliano, presunta o reale, è terminata. Già, perché la "bidella pendolare", che affermava di viaggiare ogni giorno da Napoli a Milano (e ritorno), ha ottenuto l'assegnazione provvisoria in un istituto vicino casa. Lo rivela Fanpage.it.

La storia della "bidella pendolare"

Tutto è cominciato a gennaio di quest'anno, quando in un'intervista concessa a "Il Giorno" Giugliano ha rivelato di attraversare l'Italia intera ogni mattina per andare a lavoro. La giovane lavorava come bidella al liceo Boccioni di Milano, dove però non alloggiava: a causa dei costi insostenibili delle case - raccontò - era costretta a raggiungere il capoluogo lombardo ogni giorno per poi fare ritorno a Napoli la sera.

La nuova scuola a Caivano

In realtà, la storia è apparsa subito inverosimile agli occhi dei più. Sia perché i conti non tornano, sia perché in quella scuola molti affermano di averla vista solo per un mesetto. Comunque sia, i viaggi di Giuseppina Giugliano sono terminati: la bidella ha ottenuto l'assegnazione provvisoria in un istituto della provincia di Napoli fino al 30 ottobre 2024. Nel suo profilo Facebook si legge: «Lavora presso Istituto Istituto Superiore F. Morano». Si tratta della scuola di Caivano visitata dal premier Giorgia Meloni lo scorso 31 agosto. Sempre sui social, Giuseppina si è detta «felicissima» per il suo nuovo lavoro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 14:30

