Studiare all'Università diventa un "lusso" per pochi: ecco quanto costa studiare in Italia. In media si spendono 5 mila euro in più all'anno

Lo studio è un diritto. Eppure oggi studiare all’università sta diventando un lusso per pochi. Oltre 9mila euro all’anno per uno studente in sede. Più di 10mila euro per un pendolare. E circa 17mila euro all’anno per un fuorisede. Sono i costi medi di un anno di studi universitari, calcolati dall’Unione degli Universitari, Udu, e Federconsumatori, presentati lunedì 6 novembre nella Sala Stampa della Camera dei Deputati. A distanza di due anni dall’ultimo rapporto, l’Udu ha rilevato che il costo medio annuo degli studi per un giovane universitario è aumentato di circa 5 mila euro. Dati su cui pesa l'inflazione e che disincentivano i giovani a seguire passioni e ambizioni. L'Italia, rischia,così, di non incentivare la formazione dei talenti, perdendo il nuovo capitale umano destinato a costituire il futuro delle eccellenze del Paese.