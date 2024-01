«Strage di Erba, l'audio clamoroso: il brigadiere Fadda non era solo quando effettuò i rilievi sulle tracce di sangue»

di Redazione web

Sta facendo parlare, da qualche giorno, la possibile revisione del processo per la strage di Erba: se ne occuperà domani sera, lunedì 15 gennaio, Farwest, la trasmissione di approfondimento giornalistico di Rai Tre condotta da Salvo Sottile. Durante la puntata sarà svelato l’audio che rivela come il brigadiere Carlo Fadda - a differenza di quanto affermato - non fosse solo durante i prelievi delle tracce ematiche sulla Seat.

Gli audio choc su Erba

In studio sarà presente come ospite Azouz Marzouk. Durante la puntata saranno resi noti degli audio che metteranno in dubbio quanto affermato fino ad oggi dal brigadiere Carlo Fadda. In queste intercettazioni si sente distintamente il brigadiere Fadda, cioè colui che effettuò i rilievi delle tracce ematiche presenti sull’auto di Olindo Romano il 26 dicembre del 2006, interloquire con qualcuno. Qualcuno, verosimilmente un collega, che era lì con lui per contribuire allo svolgimento delle operazioni.

Eppure il brigadiere Fadda in fase processuale ha sempre dichiarato di essere da solo sul posto.

