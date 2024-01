Rosa Bazzi e Olindo Romano, lettera al Tg1 sulla strage di Erba: «Siamo innocenti. Criminali hanno fatto tutto questo per la droga»

Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno scritto una lettera al Tg1. «Caro direttore, prima di tutto vorrei ringraziarla per l'attenzione e la cura che sta dando alla nostra vicenda. Sono 17 anni che non abbiamo diritto di parola che nessuno ascolta quello che noi diciamo ad alta voce dal 10/10/2007 quando abbiamo ritrattato le nostre false confessioni». Questo l'inizio della lettera che Olindo Romano e Rosa Bazzi, in carcere per la strage di Erba, hanno scritto al Tg1, a due giorni dalla decisione della Corte d'appello di Brescia di accogliere la loro istanza di revisione del processo.