Olindo Romano, il racconto inedito della strage di Erba: «Raffaella uccisa a sprangate, Rosa ha pensato al bambino. Se lo meritavano...»

Olindo Romano, il racconto inedito sulla strage di Erba andato in onda ieri sera a Quarto Grado, la trasmissione Mediaset. Una ricostruzione con frasi choc della notte dell'11 dicembre 2006 in cui insieme alla moglie Rosa Bazzi, uccise a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e infine la vicina di casa Valeria Cherubini. Il video risale all'epoca di poco successiva alla strage, ma non era mai stato diffuso. Dopo aver confessato il delitto di 10 gennaio 2007 e il 12 gennaio i due coniugi hanno ritrattato e dal 2007 si proclamano innocenti. Condannati in via definitiva all'ergastolo hanno ottenuto la revisione del processo. La prima udienza è fissata per il primo marzo a Brescia, in Corte d'appello, alle ore 9.00.