Strage di Erba, Azouz Marzouk: «Rosa Bazzi e Olindo Romano sono innocenti, giustizia non è stata fatta»

«Loro sono innocenti, la giustizia non è stata fatta». Così Azouz Marzouk arrivando a Palazzo di Giustizia di Brescia in cui si discuterà della richiesta di revisione della sentenza che ha condannato all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba dell'11 dicembre del 2006. «Stiamo ottenendo una parte di una rivincita», ha detto. La pista di droga «che tutti vogliono far credere mi sta creando molto problemi ora che mi sto trasferendo qui in Italia anche per trovare lavoro», bisogna lasciarla perdere.