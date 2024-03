Strage di Palermo, Roberta Bruzzone vede Giovanni Barreca in carcere: «Ha problematiche psichiatriche gravissime». Le scritte sui muri

Tra l'orrore si cerca la verità. Nuovo sopralluogo dei Carabinieri del Ris nella villetta di Altavilla Milicia, nel Palermitano, dove lo scorso febbraio è avvenuta la strage familiare, in cui sono stati uccisi Antonella Salamone di 40 anni e i due figli, Kevin di 16 anni e Emanuel di 5 anni. In carcere ci sono Giovanni Barreca, il marito di Salomone, una coppia di coniugi e la figlia maggiore della coppia di 17 anni. I carabinieri hanno passato al setaccio la villa con l'ampio giardino alla ricerca di nuovi elementi. Intanto, Barreca mercoledì 6 marzo ha ricevuto la visita in carcere della criminologa Roberta Bruzzone.

Strage di Altavilla, Roberta Bruzzone nel team di difesa di Giovanni Barreca