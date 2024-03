Strage di Altavilla, lo strazio senza fine di Kevin e Emanuel: i corpi dei fratellini ancora senza sepoltura

Un mese fa, nel giorno più doloroso della storia di Altavilla Milicia, sono state migliaia le persone che hanno dato l'ultimo saluto a Kevin e Emanuel, i fratelli di 16 e 5 anni uccisi insieme alla mamma Antonella Salamone dal padre Giovanni Barreca, dalla figlia di 17 anni e dai due santoni Sabrina Fina e Massimo Carandente. Sulle bare c'erano le loro foto, su quella del più piccolo anche un trenino giocattolo. Oggi, quelle due bare giacciono ancora nel deposito del cimitero cittadino in attesa di sepoltura. Uno strazio senza fine, quello dei fratelli Barreca, che neanche dopo una morte atroce riescono a trovare pace. E proprio sui loro ultimi istanti si stanno ora concentrando le indagini della Procura di termini Imerese, che dall'analisi dei tabulati telefonici degli indagati per omicidio dovrà fare luce sul ruolo di un "santone" che avrebbe guidato le procedure di "esorcismo" a distanza, e di una videochiamata fatta proprio nei minuti in cui Kevin stava esalando gli ultimi respiri.