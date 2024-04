Strage Palermo, Barreca ora accusa la coppia: «Ho solo pregato, mia figlia è innocente». Il legale punta sull'infermità

di Redazione web

Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia (Palermo) che insieme a due fanatici religiosi avrebbe ucciso la moglie e due dei tre figli durante un esorcismo, si difende dal carcere. Se fino ad ora aveva in qualche modo difeso i due, Sabrina Fina e Massimo Carandente, ora invece li accusa e sostiene di essersi limitato a pregare, aggiungendo di non aver mai usato violenza contro i suoi familiari.

Il colloquio in carcere

L'uomo, in carcere, ha detto al suo avvocato Giancarlo Barracato che la situazione sarebbe precipitata con l'intervento di Carandente e Fina, intervenuti per liberare le vittime dal demonio.

Il colloquio tra il muratore e l'avvocato è avvenuto in presenza della criminologa Roberta Bruzzone, consulente della difesa nella valutazione della capacità di intendere e di volere dell'uomo. «L'infermità mentale è evidente», dice Barracato che descrive il suo cliente come in preda a una totale confusione. Intanto ha rinunciato alla difesa il legale di Massimo Carandente, l'avvocato Marco Rocca.

Martedì 16 Aprile 2024, 20:57

