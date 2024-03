Strage di Palermo, il legale della coppia: «Sabrina Fina parlerà. Giovanni Barreca e la figlia si sono contraddetti»

di Redazione web

«Ho proposto al mio assistito di essere sentito dai magistrati per dare la sua versione di quanto successo nella villa di Altavilla Milicia. Gli ho detto che anche la compagna Sabrina Fina ha accettato di essere interrogata». Così l'avvocato Marco Rocca, legale di Massimo Carandente, accusato insieme alla compagna e al muratore Giovanni Barreca del triplice omicidio della moglie di quest'ultimo Antonella Salamone e dei due figli Emanuel e Kevin di 16 e 5 anni. Della strage è accusata anche la figlia 17enne di Barreca.

Cosa ha detto il legale

«Martedì 19 marzo un legale che ho nominato per assistermi in questo caso andrà in carcere a sentire Massimo Carandente.

L'attesa per gli esami dell'autopsia

«Attendo di conoscere gli esiti dell'indagine e gli esami dell'autopsia per iniziare a capire cosa sia davvero successo. Al momento abbiamo il racconto di Barreca e della figlia che si sono spesso contraddetti. Attendiamo i riscontri», conclude il legale di Carandente.

