Strage di Altavilla, Roberta Bruzzone nel team di difesa di Giovanni Barreca. Minacce alla criminologa: «Esorcizzatela»

di Redazione web

Roberta Bruzzone è entrata a far parte del team della difesa di Giovanni Barreca, il muratore accusato di aver ucciso moglie e figli ad Altavilla Milicia, nel Palermitano. La criminologa affiancherà Alberto Caputo nella perizia psichiatrica sul 54enne, che ha raccontato di aver compiuto le torture ai famigliari per esorcizzare il demonio.

Minacce a Bruzzone

Roberta Bruzzone, ospite in una trasmissione su Rai2, ha raccontato di aver ricevuto alcune minacce dopo aver assunto l'incarico in Sicilia. «Il demonio torna sempre sul luogo del delitto: meditate e…esorcizzatela», era il messaggio, poi cancellato, apparso in un gruppo su Facebook.

«Iniziano gli attacchi nei miei confronti sul caso di Altavilla Milicia, dove qualcuno vede diavoli ovunque...

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA